555 وفاة و50177 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البرازيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 555 وفاة و50177 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في بياناتها اليومية، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 186205 حالات، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 7200708 حالات.