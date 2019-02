زيادة نسبة الهيموجلوبين فى الدم × 5 خطوات

الهيموجلوبين هو بروتين موجود في خلايا الدم الحمراء داخل النخاع العظمي الذي يحمل الأكسجين إلى جميع أجزاء الجسم، مستوى الهيموجلوبين المنخفض يكون أقل من 13.5 جرام فى الرجال و 12 جرام فى النساء، وتعرف هذه الحالة التي يكون فيها عدد الخلايا الحمراء أو الهيموجلوبين أقل من الطبيعي باسم فقر الدم.

أعراض انخفاض مستوى الهيموجلوبين



إعياء.

ضيق في التنفس.

صعوبة في التنفس عند القيام بأشياء مثل المشي ، وتسلق الدرج ، وما إلى ذلك.

الدوخة.

تورم اليدين والقدمين.

ألم فى الصدر.

شحوب الجلد.

تسارع دقات القلب.

5 طرق لزيادة مستوى الهيموجلوبين



تناول الأطعمة الغنية بالحديد :



واحد من الأسباب الأكثر شيوعا لنقص الحديد هو انخفاض مستوى الهيموجلوبين، كلما تناولت كمية أكبر من الحديد ، كلما كان مستوى الهيموجلوبين أفضل.

بعض الأطعمة التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي اليومى تشمل الدجاج ، السبانخ ، القرنبيط ، الملفوف ، البطاطا المخبوزة ، اللفت ، البطيخ ، التفاح ، البيض الكامل ، التمر ، اللوز .

زيادة تناول فيتامين C



زيادة تناول فيتامين C يساعد على زيادة مستوى الهيموجلوبين، الأطعمة الغنية بفيتامين C تشمل الليمون ، والقرنبيط ، والبرتقال ، والجريب فروت ، والفراولة ، والفلفل ، والبابايا ، والطماطم.

زيادة تناول الأطعمة الغنية بحمض الفوليك



يساعد حمض الفوليك على تكوين خلايا الدم الحمراء وعندما يكون هناك نقص في حمض الفوليك في الجسم، فإنه يمكن أن يؤدي تلقائيًا إلى نقص في الهيموجلوبين في جسمك، وتشمل تلك الخضروات الخضراء والدجاج والموز والفول السوداني والفاصوليا المجففة هي بعض من مصادر حمض الفوليك التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي.

ممارسه الرياضة



ممارسة التمارين الرياضية تزيد من مستوى الهيموجلوبين، عند ممارسة الرياضة ينتج الجسم كمية أكبر من الهيموجلوبين لتلبية الطلب المتزايد على الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.

نقل الدم



نقل الدم هو خيار آخر لزيادة مستويات الهيموجلوبين ولكن يكون فى الأشخاص الذين لديهم عدد منخفض للغاية .