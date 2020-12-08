مصر تسجل 434 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت مصر خلال الساعات الـ 24 الماضية 434 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ووفاة 23 حالة جديدة. وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد 119281 حالةً من ضمنهم 103913 حالة تم شفاؤها، و 6813 حالة وفاة.