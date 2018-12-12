فوائد الشمام لتخفيض خطر الإصابة بأمراض الرئة

يعتبر الشمام من الفواكه المحببة كما أنه يساعد كثيرا لمن يريد إنقاص وزنه نظرا لإحتوائه على نسبة من السكريات ولطعامه الطيب ولإنخفاض عدد سعراته الحرارية ومن ضمن فوائده .

1-يعتبر الشمام من المصادر الغنية بفيتامين C ومن فوائد فيتامين Cانه به الكثير من المواد المضادة للأكسدة والتي تعمل في الأجزاء القابلة للذوبان في الماء من الجسم ، مضادات الأكسدة تساعد في مكافحة الجذور الحرة في الجسم. حيث ان انتشار الجذور الحرة يسبب تلف الخلايا كما انه يسبب فى بعض الحالات ومع مرور الوقت فى التسبب بالاورام الخبيثة او السرطانات، يمكن ايضا ان تسبب الشيخوخة ، كما يقوي فيتامين C الجهاز المناعي عن طريق تنشيط خلايا الدم البيضاء الخاصة بك. خلايا الدم البيضاء هي المسؤولة عن قتل الفيروسات والبكتيريا وغيرها من الاجسام الغريبة التي تسعى للدخول الى جسمك.

2- الشمام أيضا غني بمركب يسمى الأدينوزين، وعادة ما يوصف مركب الأدينوزين للمرضى الذين يعانون من مرض القلب حيث من المعروف ان هذا المركب له خصائص تمنع تجلط الدم ، و عندما يكون دمك عالى اللزوجة ، يمكنك منع تخثر الدم في نظام القلب والأوعية الدموية، كما ان حمض الفوليك الموجود في الشمام وجميع أنواع البطيخ يساعد أيضا في الوقاية من خطر الاصابة بنوبة قلبية مفاجأة.

3- إذا كنت مدخنا أو شخص يتعرض باستمرار لدخان التبغ غير المباشر( التدخين السلبى ) فإنك قد ترغب في جعل الشمام جزءا منتظما من النظام الغذائي الخاص بك. يقال انه يوجد واحدة من المواد المسرطنة الموجودة في دخان السجائر تسبب نقص فيتامين (أ) في الجسم. لذلك اذا جعلت وجباتك ونظام غذائك يحتوى على فيتامين (أ) في النظام الغذائي الخاص بك، فسيتم تعويض النقص وأنت أيضا سينخفض لديك خطر الإصابة بأمراض الرئة مثل انتفاخ الرئة.

4- الشمام قد يكون أيضا الفاكهة المثالية للتناولها خلال تلك الأوقات التى تشعر فيها بالقلق والتوتر. الشمام غني بالبوتاسيوم الذي ينظم ضربات القلب ويعزز إمدادات الأوكسجين إلى الدماغ. ونتيجة لذلك، ستشعر انك أكثر استرخاء وتركيزا.

5- يعتبر الشمام مدر قوي للبول, بحيث يساعد في علاج أمراض الكلى بشكل فعال, كما و يشفي من الأكزيما الحادة, و إذا تم مزج الشمام مع الليمون فإنه بإمكانه أن يعالج مرض النقرس, لذلك ينصح بتناول الشمام مرة في كل صباح للتخلص من الماء الزائد من الجسم.