قناع الشمام مع الموز والعسل النحل لوجه نضر

خلط ربع كيلو من الشمام مع نصف ثمرة موز ومعلقة كبيرة من العسل النحل لعمل قناع يترك على الوجه لمدة 10 دقائق، ويعمل على تغذية الجلد والاستفادة من عنصر الكاروتين الذى ينشط هرمون الميلاتونين، كما يساعد على إضافة اللون البرونزى للوجه.

نصحت أوريليا هرمانج خبيرة التغذية في مركز البحوث الزراعية في فرنسا، بالاستفادة من فاكهة الصيف المتنوعة والغنية بالفيتامينات أ، ب، ج، للحصول على بشرة نضرة.

وأضافت أن هناك طريقة أخرى يستخدم فيها ربع كيلو من الشمام مضافا إليه معلقتان كبيرتان من زيت الزيتون لنحصل على عجينة سائلة يتم وضعها على الأيدى لمدة 10 دقائق قبل غسلها ومن الأفضل وضعها قبل النوم وارتداء قفاز من البلاستيك وتركها حتى الصباح لنحصل على أيد ناعمة.