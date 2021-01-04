مصر تسجل 1277 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 58 حالة وفاة

سجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية 1277 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، و 58 حالة وفاة. وأشارت وزارة الصحة المصرية اليوم، إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 143464 إصابةً، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 7863 حالة وفاة.