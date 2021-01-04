تونس تسجل 1252 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت تونس 1252 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 62 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأشارت وزارة الصحة التونسية اليوم، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغت 144796 إصابةً، فيما ارتفع عدد إجمالي حالات الوفيات إلى 4862.