ماليزيا تسجل 1741 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت ماليزيا خلال الساعات الـ24 الماضية 1741 إصابة وسبع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وأشارت وزارة الصحة الماليزية في بيان إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 120818 إصابة, فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 501 حالة وفاة, وبلغ إجمالي حالات التعافي 98228 حالةً.