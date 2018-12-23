كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن كوبا واحدا فقط من القهوة إسبرسو تفعل أكثر من مجرد إيقاظك، حيث تساعد على تقليل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وجد الباحثون أن تناول 3 أكواب من القهوة إسبرسو تقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بمعدل 53%.

وأوضح العلماء أن شرب ثلاثة أكواب من القهوة إسبرسو يوميا يمكن أن يقلل من احتمالية تطور المرض إضافة إلى أنه يقمع نمو الأورام ويحد من انتشارها.

ولأن سرطان البروستات هو السبب الرئيسي الثالث للوفاة لدى الرجال، فإن الباحثين يأملون أن يساعد الكافيين، الذي يتناوله غالبية الناس على تقليل عدد حالات المرض.

ولتأكيد نتئاج الدراسة، قام الباحثون من المعهد العصبي المتوسطي نيوروميد الإيطالي، بمتابعة حوالي 7000 رجل يقيمون في المنطقة الوسطى من منطقة موليزي لمدة أربع سنوات وتحليل عادات استهلاك القهوة لديهم.

ووجدوا انخفاضاً في خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة 53% في أولئك الذين شربوا ثلاثة أو أكثر من القهوة يوميا مقارنة بالأشخاص الذين يشربون كميات أقل منها أو لا يتناولونها.

وأضاف الباحثون أن الكافيين يخفض إلى حد كبير من انتشار الخلايا السرطانية.