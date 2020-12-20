مصر تسجل 664 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت مصر خلال الساعات الـ 24 الماضية 664 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ووفاة 29 حالة جديدة. وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد 125555 حالةً من ضمنهم 106817 حالة تم شفاؤها، و 7098 حالة وفاة.