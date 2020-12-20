تونس تسجل 1536 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت تونس 1536 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 32 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية. وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 120687 إصابةً، فيما بلغ أجمالي حالات الوفيات 4158 حالةً.