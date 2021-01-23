الصحة المصرية تسجل 49 وفاة و680 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 49 وفاة و680 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة. وأوضح المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت هو 161143 حالة من ضمنهم 126176 حالة تم شفاؤها، و8902 حالة وفاة. ولفت مجاهد إلى تعافي 573 شخصا من كورونا، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 126176 حالة.