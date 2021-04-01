إصابات كورونا اليومية في مصر تواصل الارتفاع وتتجاوز الـ700 حالة

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الخميس، تسجيل 46 وفاة و712 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم الوزارة، إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس هو 202843 من ضمنهم 155016 حالة تم شفاؤها، و12041 حالة وفاة".

إلى ذلك، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، على وجود اكتفاء في البلاد حاليا لكل المستلزمات الطبية والأدوية.