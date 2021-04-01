إصابات كورونا اليومية في روسيا فوق الـ9000 مجددا

تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا في روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية مجددا عتبة التسعة آلاف، وبلغت أعلى مستوى لها منذ سبعة أيام وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الخميس أنها سجلت خلال آخر 24 ساعة 9169 إصابة جديدة بالعدوى (مقابل 8275 إصابة في اليوم السابق)، ما يمثل أكبر حصيلة منذ 25 مارس الماضي وتتوزع الإصابات الجديدة بين 84 من أصل أقاليم روسيا الـ85 (باستثناء دائرة تشوكوتكا ذاتية الحكم الواقعة في أقصى شمال البلاد)، ويعود أكبر عدد منها إلى العاصمة موسكو (2151 حالة)، وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (710 حالات).

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا خلال اليوم الأخير بواقع 383 حالة وفاة (مقابل 408 وفيات أمس)، فيما تماثل 10247 مريضا للشفاء وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في البلاد منذ بداية الجائحة أربعة ملايين و554264 إصابة مؤكدة، منها 99233 حالة وفاة، و278612 حالة نشطة، وأربعة ملايين و176419 حالة شفاء وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 120.6 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا (343 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة)، ولا يزال أكثر من 491 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

المصدر: RT