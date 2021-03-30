روسيا تسجل أدنى عدد إصابات بكورونا منذ 6 أشهر
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روسيا تسجل أدنى عدد إصابات بكورونا منذ 6 أشهر

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العرب اليوم - روسيا تسجل أدنى عدد إصابات بكورونا منذ 6 أشهر

فيروس كورونا
موسكو - العرب اليوم

 أعلنت روسيا اليوم الثلاثاء عن تسجيل 8277 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في أدنى مؤشر منذ 29 سبتمبر، فيما شهد معدل الوفيات قفزة جديدة من 293 أمس إلى 409 اليوم بذلك وصلت حصيلة الإصابات في البلاد إلى 4 ملايين و536820 حالة، منها 98442 حالة وفاة، حسب التقرير اليومي لمركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا.

وارتفع إجمالي المتعافين بواقع 9588 حالة خلال اليوم الماضي، ليصل إلى 4 ملايين و155996 شخصا، مع بقاء 282382 حالة نشطة وتراجع عدد الإصابات الجديدة في العاصمة موسكو لليوم الثاتي ليبلغ 1291 حالة مقابل 1612 في إحصائية أمس، فيما زاد عدد الوفيات من 49 إلى 56 وسجلت مدينة بطرسبورغ 719 إصابة جديدة في ارتفاع طفيف بعد أيام من تراجع هذا المؤشر، إضافة إلى 36 وفاة مقابل 30 في اليوم السابق.

المصدر: RT

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روسيا تسجل أدنى عدد إصابات بكورونا منذ 6 أشهر روسيا تسجل أدنى عدد إصابات بكورونا منذ 6 أشهر



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