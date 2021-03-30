ارتفاع وفيات وإصابات كورونا شمال شرقي سورية

ارتفع معدل الوفيات والإصابات بفيروس كورونا في مناطق شمال شرق سوريا خلال الأشهر الماضية، لتبلغ ذروتها في مدينة القامشلي جراء تجاهل المواطنين لإجراءات الوقاية، بحسب الكوادر الطبية.