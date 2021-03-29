تونس تسجل 604 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجلت تونس 604 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 25 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان لها، إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 251169، فيما بلغت حالات الوفاة 8760 منذ بدء الجائحة.