تونس تسجل 783 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت تونس 783 إصابة جديدة و 26 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان لها أمس إلى أن إجمالي حالات الإصابة بلغ 248037 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8663 وفاة.