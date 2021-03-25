تونس تتسلم 200 ألف جرعة من لقاح سينوفاك الصيني
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تونس تتسلم 200 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك" الصيني

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العرب اليوم - تونس تتسلم 200 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك" الصيني

لقاح سينوفاك الصيني
تونس - العرب اليوم

تسلمت تونس صباح الخميس، 200 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك" الصيني المضاد لفيروس كورونا.ووفق بيان صادر عن وزارة الصحة التونسية، فإن شحنة اللقاحات تقدمت بها الصين هبة لتونس في إطار التعاون الصحي القائم بين البلدين.وأعرب وزير الصحة فوزي مهدي عن تقديره للجهود التي ما انفكت تبذلها جمهورية الصين الشعبية لمساندة تونس في مجابهة جائحة كوفيد 19.وأكد أن هذه الشحنة ستساهم في ترفيع نسق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الوباء.

من جانبه، أكد سفير الصين بتونس زانغ جيانغو، وفق البيان، أهمية دعم التعاون الثنائي في المجال الصحي ومساندة جهود تونس في مجابهة الجائحة العالمية، والمساهمة في إنجاح الاستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد كورونا.والأربعاء الماضي وصلت تونس، دفعة تضمنت 93 ألفا و600 جرعة من لقاح "فايزر ـ بيونتيك" الأمريكي الألماني.وقبلها بأسبوع، وصلت البلاد 30 ألف جرعة من اللقاح الروسي من أصل 500 ألف ستحصل عليها لاحقا.وحتى الأربعاء، بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس 247 ألفا و254، منها 8637 وفاة، و213 ألفا و969 حالة تعاف.

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تونس تتسلم 200 ألف جرعة من لقاح سينوفاك الصيني تونس تتسلم 200 ألف جرعة من لقاح سينوفاك الصيني



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