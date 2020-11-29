فرنسا تسجيل 198 وفاة ونحو 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في فرنسا تسجيل 198 وفاة و9784 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى استمرار انخفاض الوفيات والإصابات اليومية، حيث رصدت السلطات الصحية 213 وفاة و12580 في اليوم السابق.