تسجيل 222 وفاة و20346 إصابة جديدة بكورونا في الهند

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 20346 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و222 وفاة . وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 10.395.278 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 150.336 حالة وفاة .