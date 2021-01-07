2540 إصابة جديدة بكورونا في النمسا

سجّلت النمسا خلال الـ24 ساعة الماضية 2540 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 374730 إصابة. وأوضحت وزارة الصحة النمساوية في بيان أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بلغ أكثر من 346 ألف شخص، فيما بلغ عدد الوفيات المسجلة 6568 حالة وفاة.