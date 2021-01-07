المكسيك تسجل 13345 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة المكسيكية يوم الأربعاء 13345 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و1165 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى مليون و479 ألفا و835 إصابة و129 ألفا و987 وفاة. وتقول الوزارة إن العدد الفعلي للإصابات والوفيات أكبر بكثير على الأرجح من الرقم المعلن.