الحازوقة المستمرة دليل على الإصابة بمرض خطير

قال اتحاد روابط الصيادلة الألمان إن الفواق المستمر يستلزم استشارة الطبيب نظراً لأنه قد يشير إلى الإصابة ب مرض خطير، مثل قرحة المعدة أو ارتجاع المريء أو حتى سرطان المعدة.

كما يجب استشارة الطبيب إذا كان الفواق المستمر مقترنا بأعراض أخرى من قبيل اضطرابات الرؤية أو الكلام أو مظاهر الشلل لأن هذه الأعراض تنذر بالإصابة ب سكتة دماغية.

أما حدوث الفواق من حين إلى آخر، فيعد أمراً طبيعياً لا يدعو للقلق، وهو يحدث بسبب المشروبات المحتوية على حمض الكربونيك أو التوابل أو النيكوتين.