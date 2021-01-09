تسجيل 228 وفاة و18222 إصابة جديدة بكورونا في الهند

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 18222 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و228 وفاة . وأفادت وزارة الصحة الهندية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 10.431.639 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 150.798 حالة وفاة .