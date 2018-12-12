تعرفي على أهم فوائد خل التفاح في خسارة الوزن الزائد
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تعرفي على أهم فوائد خل التفاح في خسارة الوزن الزائد

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العرب اليوم - تعرفي على أهم فوائد خل التفاح في خسارة الوزن الزائد

خل التفاح
القاهرة - العرب اليوم

يُعدّ إنقاص الوزن بفاعلية وسرعة من دون التعرّض لأية أضرار صحية، أمر يصعب على الكثيرين تحقيقه، فعلى الرغم من تعدد أنواع المكملات الغذائية التي تساعد في التخلّص من الدهون الزائدة إلا أن القليل منها فقط أثبت فاعليته.

ويكون من الأفضل دائمًا اتباع الأنظمة الغذائية السليمة وممارسة الرياضة، واللجوء إلى تناول الأطعمة التي تزيد من معدل حرق الدهون بالجسم.

خل التفاح يعد بمثابة إكسير الصحة والجمال

وإليكم فيما يأتي السلاح الطبيعي الأمثل لمحاربة الدهون العنيدة، ألا وهو خل التفاح، حيث أثبتت دراسة نشرتها المجلة الطبية للتغذية ونقلها موقع "ديلي هيلث" المعني بالصحة، أن الأشخاص البدناء الذين تناولوا الخبز الأبيض المنقوع في خل التفاح قد انخفض محيط الخصر لديهم بدرجة كبيرة جدًا عن نظرائهم ممن تناولوا الخبز الأبيض التقليدي، كما انخفضت الدهون الثلاثية في الدم لديهم.

6 علاجات منزلية فعّالة باستخدام خل التفاح

و أثبتت الدراسة أن تناول خل التفاح المخفف قبل الوجبات قد يساعدك على تناول كميات أقل من الطعام، حيث سيساعدك ذلك على الشعور بالشبع سريعًا.

ويُحسّن خل التفاح من مستويات السكر بالدم مما يضمن عدم الشعور المتكرر بالجوع الذي يسببه ارتفاع مستوى السكر بالدم.

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تعرفي على أهم فوائد خل التفاح في خسارة الوزن الزائد تعرفي على أهم فوائد خل التفاح في خسارة الوزن الزائد



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تعرفي على أهم فوائد خل التفاح في خسارة الوزن الزائد تعرفي على أهم فوائد خل التفاح في خسارة الوزن الزائد



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