23541 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 23541 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و506 وفيات .وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 3.332.142 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 60.457 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 2.709.452 حالة .