الصحة الفلسطينية تسجل إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إنها سجلت إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في قرية عزون العتمة شرق قلقيلية.

وأوضحت وزيرة الصحة مي الكيلة أن حصيلة الإصابات الحالية في فلسطين بلغت 665، منها 320 إصابة في محافظة القدس و273 إصابة في باقي المحافظات الشمالية، و72 إصابة في المحافظات الجنوبية.