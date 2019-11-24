تأثير تناول عصير البنجر 4 مرات يوميًّا على القلب

يعدّ البنجر مادة غذائية تؤثر إيجابيا على القلب والأوعية الدموية وأجهزة أخرى في الجسم لاحتوائه على نسبة عالية من الصوديوم والكالسيوم، وهو ما ينعكس على صحة الأوعية الدموية التي تزداد مرونتها وتصبح محمية من التصلب، وهذا بدوره يمنع ارتفاع ضغط الدم وغير ذلك من أمراض القلب والأوعية الدموية.

ويرى الخبراء أن تناول عصير البنجر بصورة دورية ومنتظمة يساعد في توسيع الأوعية الدموية، علاوة على أنه يسهم في تحسين عمل الجهاز العصبي والهدوء.

وينصح المختصون بتناول 50-100 ميلليلتر من عصير البنجر 3-4 مرات في اليوم، للوقاية من أمراض الأوعية الدموية، كما أن تناول عصير البنجر يسهم في الوقاية من أمراض الغدة الدرقية، بفضل ارتفاع نسبة اليود فيه.

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