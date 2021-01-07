مصر تسجل 1219 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت مصر خلال الساعات الـ 24 الماضية 1219 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ووفاة 54 حالة جديدة. وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، إلى أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد بلغ 146809 حالات، ضمنهم 116775 حالة تم شفاؤها، و 8029 حالة وفاة.