مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت مصر 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ووفاة 48 حالةً.وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان أمس، إلى أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد بلغ 198011 حالةً من ضمنهم 151765 حالةً شُفيت، و 11768 حالة وفاة.