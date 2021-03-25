البرازيل تسجل أكثر من 100 ألف إصابة بكورونا خلال يوم في حصيلة قياسية جديدة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 100 ألف و158 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في أكبر حصيلة يومية لإصابات كورونا في البلاد.وأشارت بيانات وزارة الصحة يوم الخميس إلى أن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا خلال اليوم الأخير بلغ 2777 حالة.ووصل العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في البرازيل منذ بدء الوباء إلى حوالي 12.3 مليون حالة كما سجلت البرازيل 303 آلاف و462 وفاة.وتحتل البرازيل المركز الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة من حيث عدد المصابين والوفيات.

وتسببت قضية كورونا بأزمات سياسية داخلية في البرازيل، حيث انتقد الرئيس جاير بولسونارو إجراءات الإغلاق، فيما تحدث نائبه هاميلتون موراو عن تجاوز أعداد الوفيات للمستويات المقبولة.

من جهة أخرى، يطالب البرلمانيون بإقالة وزير الخارجية إرنيستو أراوجو، الذي يحملونه المسؤولية عن عدم إقامة الاتصالات الدبلوماسية الضرورية لتوفير اللقاحات المضادة للفيروس بالكميات الكافية وعلى وجه السرعة.