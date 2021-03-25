وفيات كورونا في البرازيل تتجاوز مستوى 300 ألف حالة
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وفيات كورونا في البرازيل تتجاوز مستوى 300 ألف حالة

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العرب اليوم - وفيات كورونا في البرازيل تتجاوز مستوى 300 ألف حالة

فيروس كورونا المستجد
برازيليا - العرب اليوم

 أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء الأربعاء، تسجيلها 89992 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" مع رصد 2009 وفيات جراء المرض ليتجاوز عدد ضحايا الجائحة 300 ألف حالة. وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 89992، ليصل العدد الإجمالي إلى 12220011 حالة.وشهدت البرازيل في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة وغير مسبوقة للإصابات الجديدة بفيروس كورونا، وبلغ هذا المؤشر يوم 19 مارس 90570 حالة، ما يمثل حصيلة قياسية، وفي 20 مارس 79069، وفي 21 مارس 47774، وفي 22 مارس 49293، وفي 23 مارس 82493.وذكرت الوزارة أنها رصدت 2009 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 300685 شخصا، ما رفع نسبة الفتك إلى 2.5%.

وسجلت البلاد في الآونة الأخيرة زيادات قياسية لمؤشر الوفيات الجديدة بالفيروس، حيث وصل يوم 19 مارس إلى 2815 حالة، وفي 20 مارس 2438، وفي 21 مارس 1290، وفي 22 مارس 1383، وفي 23 مارس 3251، ما يمثل أعلى حصيلة.وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.ومع ذلك أكدت السلطات الصحية أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة عن الأعداد الحقيقية لأن الفحوص لم تشمل كل المصابين.وحذرت مديرة منظمة الصحة العالمية في الأمريكتين، كاريسا إتيان، الثلاثاء، من تزايد معدلات انتشار فيروس كورونا في البرازيل "على نحو خطير"، وحثت جميع البرازيليين على الالتزام بالإجراءات الوقائية لوقف تفشيه.

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وفيات كورونا في البرازيل تتجاوز مستوى 300 ألف حالة وفيات كورونا في البرازيل تتجاوز مستوى 300 ألف حالة



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