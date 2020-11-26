ترامب يؤكد أن تسليم لقاح ضد فيروس كورونا سيبدأ الأسبوع المقبل

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الخميس، إن تسليم لقاح ضد فيروس كورونا المستجد سيبدأ الأسبوع المقبل والأسبوع الذي يليه.

وفي حديث إلى القوات الأميركية في الخارج عبر رابط فيديو بمناسبة عيد الشكر، صرح ترامب بأنه سيتم إرسال اللقاح في البداية إلى العاملين في الخطوط الأمامية والعاملين في المجال الطبي وكبار السن.