فائدة خشب الصندل فى محاربة نضارة البشرة

فقدان البشرة لنضارة وجهها يزعج الكثير من النساء يمكنك التغلب على تلك المشكلة من خلال الوصفة السريعة التالية فهى فعالة فى محاربة نضارة البشرة إليك كل ما تحتاجين لإعداده وطريقة تطبيقه تقدمها نانيس سليم.

المكونات اللازمة:

2 ملعقة كبيرة من مسحوق خشب الصندل.

2 ملعقة كبيرة من الحليب البارد.

حفنة من بتلات الورد.

خطوات التحضير:

اخلطي كافة المكونات لتحصلى على خليط متجانس ويترك لمدة 15 دقيقة قبل أن يشطف بالماء البارد و كرري ذلك مرتين أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج لاستعادة النضارة الفورية و تقشير الجلد الميت.