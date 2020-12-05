مصر تسجل 431 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت مصر 431 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 18 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية , ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 118014 إصابة . وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم، أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 103324 حالة , فيما وصل مجموع الوفيات إلى 6750 حالة وفاة.