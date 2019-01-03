فوائد البطاطا تساعد على حماية القرنية ومساعدة على الهضم

تتميز بمذاقها الحلو، يعشقها الصغير قبل الكبير، ويفضل تناولها في الشتاء حيث برودة الجو فهي تعمل على تدفئة الجسم وتزويدة بالطاقة اللازمة، هي "البطاطا" التي تحتوي على العديد من الفوائد الصحية التى نجهلها فهي:

1- تحتوي على كميات كبيرة من المواد المضادة للأكسدة مما يجعلها مقاومة لمشاكل الالتهابات والربو والنقرس والتهاب المفاصل.

2- تعد قشورها غنية بالألياف المعدنية مما يجعلها سهلة الهضم ومساعدة على الهضم والتقليل من حدوث الإمساك وبالتالي فإنها تقي من حدوث سرطان القولون، بالإضافة إلى أنها لها تأثير مهدئ للمعدة والأمعاء نظرا لاحتوائها على فيتامين ب وج والبيتا كاروتين والبوتاسيوم والكالسيوم وهي مركبات فعالة لعلاج قرح المعدة.

3- غنية بالبوتاسيوم الذي يساعد على خفض مخاطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية, كما أنه يحافظ على توازن السوائل بالجسم وهي وظائف هامة لعمل القلب وتدفق الدم بشكل جيد.

4- تقى من التضخم الرئوى، لذلك يفضل تناولها للمدخنون حيث وجد أن الدخان يعمل على نقص فيتامين أ الهام لعمل الرئة مما يسبب العديد من المشاكل الصحية بالرئتين.

5- مفيدة للأطفال الرضع لما تحتويه على كميات كبيرة من فيتامين أ والبوتاسيوم وفيتامين هـ والكالسيوم والفولات والحديد والنحاس والدهون, وهي مواد ضرورية لصحة الجلد والعظام والأعصاب والدورة الدموية, وتعتبر أفضل الطرق في هذه الفترة للطفل هي البطاطا المسلوقة.

6- تمنح البشرة والوجه لونا مشرقا وتحميه من أشعة الشمس الضارة نتيجة وجود مادة البيتا كاروتين, الموجودة أيضا في الملوخية ونبات الجزر, كما أنها غنية أيضا بفيتامين ج الضروري للوقاية من التجاعيد.

7- تساعد على حماية القرنية, وتقليل خطر الضمور الشبكي , لما تحتويه من فيتامين أ.

8- تفيد السيدة الحامل حيث تحتوى على فيتامين أ الضروري لنمو الطفل أثناء فترة الحمل.

9- تقى من مشاكل الإجهاض والتشوهات الخلقية ويفضل أن تتناول المرأة الحامل البطاطا مرتين أسبوعيا.

10- يساعد البيتا كاروتين الموجود في البطاطا علي استجابة الجسم للانسولين وثبات نسبة السكر في الدم, بالإضافة لاحتوائها علي فيتامين B6 الذي يساعد في حماية مريض السكر من الإصابة بأمراض القلب, بالاضافه إلى أنها تساعد علي خفض نسبة السكر في الدم والكوليسترول لأنها غنية بالألياف القابله للذوبان.

وهناك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها استخدام البطاطا الحلوة والاستفادة من فوائدها الصحية والجمالية:

قومي بسلق البطاطا الحلوة في الماء المغلي. ثم اتركيها لتبرد، بعد ذلك اهرسيها جيدا. ثم أخلطيها مع ملعقة كبيرة من العسل، وضعي الخليط على بشرة الوجه لمدة 20-30 دقيقة ثم يشطف جيدا ، كما يمكنك أيضا إضافة 2-3 ملعقة صغيرة من عصير الليمون في حالة البشرة الدهنية.