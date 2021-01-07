الولايات المتحدة تسجل 299,904 إصابات مؤكدة و 3,844 حالة وفاة بفيروس كورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، 299,904 إصابات مؤكدة و 3,844 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية. ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 21,259,997 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 359,849 حالة وفاة.