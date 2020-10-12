وفيات كورونا في الولايات المتحدة تصل إلى 214108
آخر تحديث GMT03:07:10
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » صحة عاجل

وفيات كورونا في الولايات المتحدة تصل إلى 214108

العرب اليوم -

العرب اليوم - وفيات كورونا في الولايات المتحدة تصل إلى 214108

فيروس كورونا
واشنطن_العرب اليوم

أعلنت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الاثنين، أن العدد الإجمالي لإصابات كورونا وصل إلى 7 ملايين و740934 حالة بعد زيادة 46069 على الحصيلة السابقة.وأضافت أن عدد الوفيات ارتفع إلى 214108 بعد أن أودى المرض بحياة 494 آخرين.وسجلت المراكز الأميركية حصيلتها عند الرابعة من مساء الأحد،، فيما لا تعكس إحصاءات المراكز بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية أمريكية على حدة.

قد يهمك أيضا:

31 إصابة بفيروس كورونا في صفوف شباب بلوزداد الجزائري
تقرير طبي يكشف مدة بقاء فيروس كورونا على الأوراق النقدية

صحة عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

وفيات كورونا في الولايات المتحدة تصل إلى 214108 وفيات كورونا في الولايات المتحدة تصل إلى 214108



أخبار ذات صلة

GMT 22:42 2020 الإثنين ,12 تشرين الأول / أكتوبر

فرنسا تسجل تباطؤا في وتيرة إصابات كورونا
العرب اليوم - فرنسا تسجل تباطؤا في وتيرة إصابات كورونا

GMT 22:05 2020 الإثنين ,12 تشرين الأول / أكتوبر

طبيب البيت الأبيض يؤكد نتائج أن ترامب ليس معديا تستند لبيانات المراكز الأميركية
العرب اليوم - طبيب البيت الأبيض يؤكد نتائج أن ترامب ليس معديا تستند لبيانات المراكز الأميركية

GMT 20:17 2020 السبت ,10 تشرين الأول / أكتوبر

الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا
العرب اليوم - الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

GMT 20:14 2020 السبت ,10 تشرين الأول / أكتوبر

إيران تعلن حالة الطوارئ الصحية في كل البلاد جراء حدة تفشي فيروس كورونا
العرب اليوم - إيران تعلن حالة الطوارئ الصحية في كل البلاد جراء حدة تفشي فيروس كورونا

GMT 20:13 2020 السبت ,10 تشرين الأول / أكتوبر

الصحة المصرية تسجيل 106 إصابات جديدة بـ كورونا و12 وفاة
العرب اليوم - الصحة المصرية تسجيل 106 إصابات جديدة بـ كورونا و12 وفاة

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

خطفت الأنظار ببدلةٍ رياضية عصرية من "رالف لورين"

طُرق تنسيق صيحة "التاي داي" مِن وحي إطلالات جينيفر لوبيز

واشنطن_العرب اليوم

يعدّ تنسيق صيحة التاي داي tie-dye من الأفكار الرائجة لخريف وشتاء 2020-2021، خصوصا إذا اعتمدتِها من وحي أحدث إطلالات جينيفر لوبيز التي تألقت بلوك كاجوال وعصريّ خلال تجوّلها في بيفرلي هيلز.خطفت النجمة جينيفر لوبيز الأنظار ببدلة رياضية عصرية من مجموعة رالف لورين Ralph Lauren تألفت من هودي hoodie مع سروال رياضي واسع بنقشة التاي داي، في إطلالة كاجوال ومميزة واكبت فيها أحدث صيحات الموضة.جي لو نسّقت هذه الإطلالة مع نظارات شمسية، وأقراط دائرية كبيرة، مع حذاء رياضي أبيض من ماركة Nike تميّز بالتفاصيل عن الجانبين بألوان نيون ناسبت البدلة. ولأنها كانت في رحلة تسوّق في أماكن عامة، لم تنس لوبيز اعتماد الكمامة الواقية التي إختارتها باللون الأزرق، ومن الناحية الجمالية اعتمدت تسريحة الكعكة. ديور، شانيل، Gabriela Hearst، هي من بين أسماء دور الأزياء التي ضمّت نقشة ا...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 03:21 2020 الأحد ,11 تشرين الأول / أكتوبر

أبرز تسريحات شعر العروس لتطبيقها يوم الزفاف تعرّفي عليها
العرب اليوم - أبرز تسريحات شعر العروس لتطبيقها يوم الزفاف تعرّفي عليها

GMT 17:25 2020 الإثنين ,12 تشرين الأول / أكتوبر

البيرو تعيد استقبال الزوّار في معالمها بعد أشهر من الإغلاق بسبب كورونا
العرب اليوم - البيرو تعيد استقبال الزوّار في معالمها بعد أشهر من الإغلاق بسبب كورونا

GMT 18:15 2020 الإثنين ,12 تشرين الأول / أكتوبر

خطوات تساعدك في طلاء الجدران بنفسك باستعمال الألوان المناسبة
العرب اليوم - خطوات تساعدك في طلاء الجدران بنفسك باستعمال الألوان المناسبة

GMT 02:58 2020 الثلاثاء ,13 تشرين الأول / أكتوبر

الرئيس اليمني يكشف أن الحوثيين لم ينفذوا بنود ستوكهولم
العرب اليوم - الرئيس اليمني يكشف أن الحوثيين لم ينفذوا بنود ستوكهولم

GMT 02:13 2020 الأحد ,11 تشرين الأول / أكتوبر

هاكرز يخترقون موقع الأرشيف الوطني في بيلاروس وينشرون أخبارًا للمُعارضة
العرب اليوم - هاكرز يخترقون موقع الأرشيف الوطني في بيلاروس وينشرون أخبارًا للمُعارضة

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 11:17 2020 الثلاثاء ,06 تشرين الأول / أكتوبر

المصري محمد صلاح يتصدر التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي في أيلول
العرب اليوم - المصري محمد صلاح يتصدر التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي في أيلول

GMT 11:49 2020 الثلاثاء ,06 تشرين الأول / أكتوبر

محامي مارادونا يؤكّد سلبية مسحة "كورونا" للأسطورة الأرجنتينية
العرب اليوم - محامي مارادونا يؤكّد سلبية مسحة "كورونا" للأسطورة الأرجنتينية

GMT 11:16 2020 الثلاثاء ,06 تشرين الأول / أكتوبر

نقل منافسات الألعاب الأفريقية للشباب من ليسوتو إلى إثيوبيا
العرب اليوم - نقل منافسات الألعاب الأفريقية للشباب من ليسوتو إلى إثيوبيا

GMT 11:20 2020 الثلاثاء ,06 تشرين الأول / أكتوبر

"الجبلاية" تطيح بمسؤولي المخازن بسبب أزمة سرقة كؤوس أفريقيا
العرب اليوم - "الجبلاية" تطيح بمسؤولي المخازن بسبب أزمة سرقة كؤوس أفريقيا

GMT 11:19 2020 الثلاثاء ,06 تشرين الأول / أكتوبر

ليفربول يكتب تغريدة عن تقديم الدعم إلى مؤمن زكريا والأهلي المصري يردّ
العرب اليوم - ليفربول يكتب تغريدة عن تقديم الدعم إلى مؤمن زكريا والأهلي المصري يردّ

GMT 11:10 2020 الثلاثاء ,06 تشرين الأول / أكتوبر

أول تعليق من مورينيو بعد فوز توتنهام على مانشستر يونايتد بسداسية
العرب اليوم - أول تعليق من مورينيو بعد فوز توتنهام على مانشستر يونايتد بسداسية

GMT 11:05 2020 الثلاثاء ,06 تشرين الأول / أكتوبر

تأهل نادال ودومينيك ثيم في "رولان غاروس" ووداع مبكّر لـ"ميدفيديف"
العرب اليوم - تأهل نادال ودومينيك ثيم في "رولان غاروس" ووداع مبكّر لـ"ميدفيديف"

GMT 16:42 2020 الثلاثاء ,06 تشرين الأول / أكتوبر

كتابة أسماء اللاعبين بالعربي على قمصان أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
العرب اليوم - كتابة أسماء اللاعبين بالعربي على قمصان أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

GMT 00:40 2020 الأربعاء ,07 تشرين الأول / أكتوبر

10 جزر في ماليزيا يُوصى بزيارتها في 2020 تعرف عليها
العرب اليوم - 10 جزر في ماليزيا يُوصى بزيارتها في 2020 تعرف عليها

GMT 04:00 2020 الجمعة ,02 تشرين الأول / أكتوبر

ضريبة جديدة على العقارات في السعودية وإعفائها من "القيمة المضافة" بأمر من الملك
العرب اليوم - ضريبة جديدة على العقارات في السعودية وإعفائها من "القيمة المضافة" بأمر من الملك

GMT 01:36 2020 الثلاثاء ,22 أيلول / سبتمبر

الإمارات توقع اتفاقية لتدريب رواد فضاء إماراتيين في "ناسا"
العرب اليوم - الإمارات توقع اتفاقية لتدريب رواد فضاء إماراتيين في "ناسا"

GMT 07:37 2020 الأربعاء ,07 تشرين الأول / أكتوبر

صندوق النقد يؤكّد أن إفلاسات ضخمة ستواجه العالم حال توقف الدعم حاليًا
العرب اليوم - صندوق النقد يؤكّد أن إفلاسات ضخمة ستواجه العالم حال توقف الدعم حاليًا

GMT 00:57 2020 السبت ,03 تشرين الأول / أكتوبر

أبرز الأشياء المُدمّرة للمقصورة الداخلية للسيارة تعرّفي عليها
العرب اليوم - أبرز الأشياء المُدمّرة للمقصورة الداخلية للسيارة تعرّفي عليها

GMT 00:50 2020 الخميس ,01 تشرين الأول / أكتوبر

أفضل الوجهات الشاطئية في تشيلي التي تستحق الزيارة
العرب اليوم - أفضل الوجهات الشاطئية في تشيلي التي تستحق الزيارة

GMT 03:20 2018 الأربعاء ,20 حزيران / يونيو

حقائق اسطورية لا تعرفها عن حوريات البحر
العرب اليوم - حقائق اسطورية لا تعرفها عن حوريات البحر
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab