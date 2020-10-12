وفيات كورونا في الولايات المتحدة تصل إلى 214108

أعلنت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الاثنين، أن العدد الإجمالي لإصابات كورونا وصل إلى 7 ملايين و740934 حالة بعد زيادة 46069 على الحصيلة السابقة.وأضافت أن عدد الوفيات ارتفع إلى 214108 بعد أن أودى المرض بحياة 494 آخرين.وسجلت المراكز الأميركية حصيلتها عند الرابعة من مساء الأحد،، فيما لا تعكس إحصاءات المراكز بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية أمريكية على حدة.

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