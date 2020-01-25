روسيا تعلن تسجيل 7 حالات للإصابة بفيروس كورونا بينها وفاة في مناطق صينية قرب حدود روسيا
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روسيا تعلن تسجيل 7 حالات للإصابة بفيروس "كورونا" بينها وفاة في مناطق صينية قرب حدود روسيا

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العرب اليوم - روسيا تعلن تسجيل 7 حالات للإصابة بفيروس "كورونا" بينها وفاة في مناطق صينية قرب حدود روسيا

بفيروس "كورونا"
موسكو ـ العرب اليوم

روسيا تعلن تسجيل 7 حالات للإصابة بفيروس "كورونا" بينها وفاة في مناطق صينية قرب حدود روسيا

 

 

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روسيا تعلن تسجيل 7 حالات للإصابة بفيروس كورونا بينها وفاة في مناطق صينية قرب حدود روسيا روسيا تعلن تسجيل 7 حالات للإصابة بفيروس كورونا بينها وفاة في مناطق صينية قرب حدود روسيا



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