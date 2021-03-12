الأردن تسجل 7705 إصابات و 55 وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الأردن خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 7705 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 464856 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 385533 حالة شفاء بعد تسجيل 2584 حالة إضافية، كما سجلت 55 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة الى 5224 حالة.