الأردن تسجل 8300 إصابة و63 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 8300 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 457151 إصابة.وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 382949 حالة بعد تسجيل 3644 حالة إضافية، كما سجلت 63 حالة وفاة لترتفع الحالات إلى 5169 حالة.