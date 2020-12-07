الجزائر تسجل 573 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الجزائر 573 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد اللإصابات إلى 88825 إصابة. وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية أنها سجلت أيضاً 11 حالة وفاة ليصل مجموع الوفيات إلى 2527 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي عدد حالات الشفاء 57648 حالة.