لبنان تسجل 984 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت لبنان 984 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 138096 إصابةً. وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أنّ إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 91119، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1115 حالة بعد تسجيل 16 حالة وفاة.