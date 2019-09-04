تطعيم المواليد ضد الالتهاب الكبدى الوبائى b تحميهم من الإصابة

التهاب الكبد الوبائى B من الأمراض الخطيرة المزمنة التى لا يوجد له علاج لذلك يعتمد الأطباء على التطعيمات للمساعدة في الوقاية منها،حيث يهاجم هذا الفيروس الكبد وقد يؤدي إلى مضاعفات تهدد الحياة دون علاج.

عدوى التهاب الكبد B هي حالة خطيرة محتملة وفقًا لسياسة الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (AAP) الجديدة يجب على المواليد الجدد الحصول على لقاح التهاب الكبد B في أول يوم من حياتهم، حسبما ذكر موقع" medicalnewstoday".

ويوصى الخبراء بضرورة أن يتلقى المواليد الجدد جرعتهم الأولى من لقاح التهاب الكبد B خلال الـ 24 ساعة الأولى من حياتهم، أحد أسباب وراء ذلك هو أنه من الممكن للأم الحامل أن تنقل العدوى إلى الطفل والذي يعرف باسم العدوى في الفترة المحيطة بالولادة، وإذا كان حديث الولادة مصابًا بالتهاب الكبد (ب)، فهناك فرصة كبيرة لأن تكون هذه العدوى مزمنة ، مما يعني أنها ستستمر لفترة طويلة، بدون علاج ، من الممكن أن يموت الرضيع نتيجة مضاعفات العدوى.

وتكمن الفائدة الرئيسية من اللقاح هي فعاليته، حيث لاحظ الخبراء أنه إذا أعطى الأطباء الجرعة الأولى من لقاح التهاب الكبد B في غضون 24 ساعة من ولادة الطفل فهو فعال بنسبة 75 إلى 95 في المئة في منع مرور التهاب الكبد B من الأم إلى الطفل.