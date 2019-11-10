فوائد الصبار لمكافحة التهاب اللثة وأوجاع الأسنان

الصبار يعتبر من أعظم النباتات فائدة نظرا لإحتواؤه على العديد من الفيتامينات التي تخدم العديد من المجالات حيث أنه يحتوي على عصارة تستخدم للكثير من الأغراض ونبات الصبار يحتوي على مادة ذات خصائص فريده تساعد علي الشفاء ومن ضمن فوائده :

1-يعتبر نبات الصبار مفيد لبشرة الوجه كما يرطب الجلد و يقضي علي الطفح الجلدي و تهيج الناتج عن الحروق بل هو بديل جيد للأشخاص ذوي الجلد الحساس ، أو لأولئك الذين لا يريدون إستخدام المنتجات الجلدية التجارية بسبب إضافات كيميائية الضار للبشرة.

2-يمكن استخدام عصير الصبار من أجل القضاء على مشكلة الإمساك وكذلك فإنه يعمل على تحسين الهضم وكذلك تخفيف مشكلة القولون العصبي, فإن عصير الصبار يمكن استخدامه في علاج مشكلة الارتجاع المريئي أو الحموضة، وتناول ربع كوب من عصير الصبار مرة في الصباح ومرة في المساء للقضاء على مشكلة الارتداد المريئي.

3-يعمل الصبار على حماية الشعر من التساقط والصلع والجفاف ولالتهابات فروة الرأس وكذلك فإنه يعمل على تقليل نمو القشرة في الشعر بفضل احتوائه على العديد من المغذيات الحيوية الضرورية لنمو الشعر ، فإن الصبار يحتوي على إنزيمات ضرورية لنمو الشعر وهي إنزيمات قادرة على القضاء على الخلايات الجلدية الميتة في فروة الرأس، وأيضاً بسبب خصائصه القلوية, فإن الصبار يعمل على ضبط حموضة الفروة والشعر إلى المستوى المثالي وهو الأمر الذي يساعد في نمو الشعر، ويعمل الصبار أيضاً على إنهاء مشاكل التهابات فروة الرأس, ففي دراسة نشرت في دورية أرشيف طب الأمراض الجلدية أظهرت أن 80% من المرضى قد انتهت لديهم مشاكل الالتهابات والحكة من خلال الصبار.

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4-يمكن أن يعمل الصبار على تخفيف التهابات وآلام العضلات.

5-يساعد في إعادة توازن كمياء الدم.

6-الصبار لديه قيمة طبية عالية ويساعد على محاربة الأمراض مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، ويمنع تلف الخلايا ويحافظ على السيطرة على مستويات السكر في الدم.

7-الصبار يقوي عمل الجهاز المناعي للجسم الصبار يعتبر من محفزات الجهاز المناعي. الصبار يجعل الجهاز المناعى قادرا علي العمل بكفاءة عالية، وينتج عن ذلك زيادة في كريات الدم البيضاء المتخصصة، والتي تحدد الدور الذي يمكن أن يلعبه الجهاز المناعي للجسم. كما أن خلايا الدم البيضاء (المكروفاج) تلعب دورا هاما في إفراز مادة البروستجلاندين في الدم، والتي لها مفعول مضاد للالتهابات.

8-يستخدم في منتجات العناية بالأسنان بسبب غنى نبات الصبار بالفيتامينات والمواد المغذية، يتم استخدامه في العديد من منتجات العناية بالأسنان. مكوناته تساعد في مكافحة بعض المشاكل مثل التهاب اللثة، اوجاع الاسنان.