تونس تسجل 2166 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت تونس 2166 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 88 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 177231 إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 5616 وفاة.