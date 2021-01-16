تونس تسجل 88 وفاة جديدة بكورونا والإجمالى يرتفع إلى 6 .5 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم السبت، تسجيل 88 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 5 آلاف و616 حالة.وأضافت الوزارة - فى بيان حول الوضع الوبائى فى البلاد - أنه تم تسجيل 2166 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 177 ألفًا و231 حالة.وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل شفاء 2219 ألفًا حالة من الإصابة بفيروس كورونا، من بين العدد الإجمالى للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء فى تونس.وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالى للمصابين الذين تم التكفل بهم فى المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 8 آلاف و59 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 379 حالة، إلى جانب 128 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.