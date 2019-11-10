فوائد الدوم لعلاج الاضطرابات الجنسية

الدوم من الثمار التي لا نعرف فوائدها رغم إحتوائها على الكثير من العناصر المفيدة والهامة لبناء جسم الأنسان ومن ضمن فوائده :

1-غني جدا بالعديد من العناصر والفيتامينات المفيدة والضرورية، مثل فيتامينات ب1 وب2 والنياسين وفيتامين أ ، والاهم من ذلك هو غناه بمواد مضادة للأكسدة قوية ، مثل مركبات الفلافونويد (البوليفينول)، ومن المعروف بان مضادات الاكسدة تساعد في محاربة الجذور الحرة وبالتالي الوقاية من العديد من المشاكل الصحية سواء فيما يتعلق بتخفيض مستويات الكولسترول والدهنيات أو حماية سلامة الاعصاب وتعزيز الذاكرة وعمل الدماغ ، أو حتى مكافحة علامات الشيخوخة.

2-اشتهر الدوم في طب الاعشاب بدوره في تنظيم ضغط الدم المرتفع ، ونتائج الدراسات الحديثة تؤكد فوائد الدوم في خفض ضغط الدم لدى مرضى ارتفاع ضغط الدم ، حيث وجد أن للدوم دور كبير في تخفيض مستويات الكولسترول السيء LDL وتحسين مستويات الكولسترول الجيد HDL ، وبالتالي فان التغيير في نسبة الدهون في الدم والبروتينات الدهنية بالتأكيد سيكون له دور كبير في تعزيز صحة القلب والشرايين .

3-وجدت العديد من الابحاث أن ما يحويه الدوم من مضادات للاكسدة قوية فقد يكون ذو دور فعال في مكافحة نمو الخلايا السرطانية وخاصة سرطان البروستاتا ومن المتوقع أن يدخل الدوم في صناعة الأدوية التي يمكن أن تساعد في علاج سرطان البروستات لدى الرجال وبعض السرطانات التي تستهدف كلا من الرجال والنساء.

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4-من فوائد الدوم والتي بدت واضحة هو دوره في علاج الاضطرابات الجنسية ، وزيادة عدد الحيوانات المنوية و القدرة الجنسية لدى الرجال ، حيث وجد له دور في التأثير على مستويات الهرمون الذكري التستستيرون.

5-له دور في مكافحة الزهايمر والحفاظ على سلامة الاعصاب وعلاج الارق ، كما وتستخدم مستخلصات الدوم في علاج البلهارسيا، والبيلة الدموية ، وفي ايقاف النزيف، كما ويعتقد بانه قد يكون له دور فعال في علاج السكري، وبمحتواه من الكالسيوم سيكون له دور في تعزيز سلامة العظام والاسنان .

6-تعتبر ثمار الدوم من الثمار الغنية بالعناصر المعدنية والفيتامينات .

وشجرة الدوم من الأشجار المعمرة وثمارها أكبر منظم للضغط ويمكن استهلاك الثمار على صورتها الطازجة كما يمكن نزع النواة منها ثم تجفيف الطبقة اللحمية وطحنها والحصول عليها في صورة مسحوق ناعم وبامكانك عمل كوب دوم بدلاً من كوب الشاي وذلك باضافة ملعقة صغيرة من مسحوق الدوم إلى كوب ماء مغلي ثم تحليته بالسكر وتناوله ساخناً كبديل للشاي.

7-يعمل على علاج الربو .

8-يعالج تضخم البروستاتا .

9-يستخدم منقوعه على فروة الرأس لإنبات الشعر فهو مفيد في حالات الصلع .

10-تستخدم عصارته في علاج النواصير والبواسير وكذلك التقرحات التي تصيب الفم وعلاج بعض الامراض الجلدية وتسكين ألام القدم والأرجل.

11-يستعمل غالبا لب الثمرة لعلاج ضربة الشمس حيث يؤكل نيئا ، أما إذا كانت الثمرة جافة وقاسية فيمكن سحقها وأخذ ثلاث ملاعق كبيرة على كوب ماء ويشرب يوميا .

12-ولصنع عصير الدوم ينقع الدوم في الماء لمدة 6 ساعات أو أكثر ويقلب من وقت لآخر، ولو كان الجو حارًا يفضل بعد ساعة وضعه في الثلاجة ثم يوضع على النار ليسخن فقط ، ولا نتركه يغلي لأن طعمه يصبح مرًا، وهذه الخطوة لمجرد التعقيم.

نطفئ النار ونحليه بالسكر، وكمية السكر على حسب الرغبة .

نتركه إلى أن يبرد ثم نصفيه بمصفاة ضيقة الثقوب وتفل الدوم غير ضار ويمكن تناوله لأن الدوم أصلاً يؤكل، بمعنى أن العصير إذا كان غير رائق فهذا لا يعني أنه يجب تصفيته مرة أخرى.

يحتفظ به في الثلاجة، ويفضل استخدامه في أقرب وقت، فمن الافضل أن يكون طازجًا، لأنه سريع التلف

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