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ألمانيا تعلن تسجيل حالتين جديدتين بفيروس كورونا

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العرب اليوم - ألمانيا تعلن تسجيل حالتين جديدتين بفيروس كورونا

فيروس كورونا
برلين - العرب اليوم

أكدت ألمانيا، يوم الثلاثاء، اكتشاف حالتين جديدتين لفيروس كورونا المستجد في ولاية بافاريا الجنوبية، ليصل عدد حالات الإصابة المعروفة في أكثر الدول الأوروبية تعدادا للسكان إلى 16. ونقلت رويترز عن وزارة الصحة في بافاريا إن الحالتين الجديدتين لهما صلة بعدوى انتشرت بين موظفين في شركة بمنطقة شتارنبرغ غربي ميونيخ.

وكانت شركة "ويباستو لتوريد" قطع السيارات قالت الشهر الماضي إن موظفا صينيا تأكدت إصابته بالفيروس لدى عودته من الصين في أعقاب زيارة لمقر الشركة قرب ميونيخ. ويبدو أن الموظف نقل العدوى إلى عددمن زملائه الألمان خلال الزيارة. من جانبه، قال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الثلاثاء، أن فيروس كورونا المستجدّ يشكل "تهديداً خطيراً جداً" للعالم. وقال غيبريسوس لدى افتتاح مؤتمر منظمة الصحة العالمية حول الوباء في جنيف "وجود 99% من الحالات في الصين سيبقى حال طوارئ كبيرة لهذا البلد، لكن ذلك يشكل تهديداً خطيراً جداً لسائر دول العالم".

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ألمانيا تعلن تسجيل حالتين جديدتين بفيروس كورونا ألمانيا تعلن تسجيل حالتين جديدتين بفيروس كورونا



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